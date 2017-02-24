В Твери сгорела детская областная больница

13:52, 24 февраля 2017, ПАИ

В Твери на улице Степана Разина в ночь на 24 февраля сгорел старое здание детской областная клинической больницы. Как сообщает «КоммерсантЪ», площадь пожара составила 1200 м2, в результате обрушилась кровля здания, были повреждены перекрытия третьего этажа и имущество учреждения стоимостью более 7,5 млн руб. При этом из здания были вовремя эвакуированы пациенты, и в результате никто не пострадал. Детей разместили в новом корпусе больницы. Для оказания им медицинской помощи привлечены дополнительные сотрудники.

По факту возгорания было возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ («халатность»). Следствие полагает, что возгорание произошло ввиду ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами больницы, ответственными за противопожарную безопасность. В рамках уголовного дела назначено пожарно-техническое исследование. Выясняются причины возникновения возгорания, устанавливаются точная сумма ущерба и количество лиц, которым был причинен моральный и материальный вред, а также виновные в произошедшем.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил проверить все больницы региона на предмет работоспособности пожарных организаций. Он также пообещал, что здание детской больницы будет восстановлено.