Крупнейшим плательщиком налога на прибыль в Псковской области в 2015 году стал «Опытный завод «Микрон»

14:10, 24 февраля 2017, ПАИ

В Псковской области в 2015 году крупнейшим плательщиком налога на прибыль организаций оказался ЗАО «Опытный завод «Микрон». Он перечислил в бюджет налога на прибыль на сумму 109,55 млн рублей.

Такие данные содержатся в публикации издания «КоммерсантЪ» о крупнейших налогоплательщиках в регионах страны, которая была подготовлена при помощи базы СПАРК-Интерфакс.

Отметим, основной сферой деятельности завода «Микрон» является производство мебели для офисов и предприятий торговли. Предприятие располагается в Великих Луках. Компания занимается проектированием и изготовлением стеллажей более 17 лет. На её сайте среди клиентов числятся розничные сети «Магнит», «Дикси», «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Детский мир», «Эксперт», «Карусель», «Лента», «Метрика», «М-Видео», «О"Кей», Metro, «Тверской купец» и другие.

«КоммерсантЪ» напоминает, что доходы региональных бюджетов складываются из налогов, сборов, других неналоговых поступлений, а также перечислений из федерального бюджета. Основными источниками налоговых поступлений являются налоги на прибыль организаций и на доходы физических лиц. По итогам 2015 года на них пришлось соответственно 20% и 26% в общих доходах консолидированных бюджетов субъектов.