0
15:41
Вскрытие водоёмов ото льда и половодье в Псковской области ожидаются во второй декаде марта
12:49
24 февраля православные отмечают день память Всеволода Псковского
17:46
24 февраля в Псковской области ожидаются осадки и до 1 градуса тепла
16:48
Глава Пскова провел прием в честь защитников Отечества
16:21
Ветераны подразделений антитеррора провели международный рыболовный турнир в Куньинском районе
15:01
В Великих Луках возложили цветы к Вечному огню и стеле воинской славы
11:46
В День защитника Отечества в Пскове прошёл парад войск
Еще новости
Общество

В Псковском колледже искусств прошли встречи в рамках акции «Под отцовским крылом»

13 и 20 февраля в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова прошли встречи в рамках акции «Под отцовским крылом», которую проводит псковское региональное отделение «Союза женщин России» при поддержке госуправления образования Псковской области и фракции партии «Единая Россия» Псковского областного Собрания депутатов. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже искусств, на встречу со студентами образовательного учреждения пришли гвардии майор ВДВ, офицер запаса Андрей Журавлев и представитель МИД России в Пскове Сергей Ефименко. 

Участники акции рассказали студентам о своем профессиональном и  жизненным опыте, путях становления в профессии, а так же о своих отцах, семьях, о событиях, которые их волнуют сегодня, о том, почему главой семьи является мужчина, и какую ответственность он несет в жизни.  

Напомним, акция «Под отцовским крылом» нацелена на повышение в глазах школьников статуса и ответственности отца за семью и воспитание детей, признание роли отца в семье и в российском обществе. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Вскрытие водоёмов ото льда и половодье в Псковской области ожидаются во второй декаде марта
24 февраля 2017
Вскрытие водоёмов ото льда и половодье в Псковской области ожидаются во второй декаде марта
24 февраля православные отмечают день память Всеволода Псковского
24 февраля 2017
24 февраля православные отмечают день память Всеволода Псковского 1
24 февраля в Псковской области ожидаются осадки и до 1 градуса тепла
23 февраля 2017
24 февраля в Псковской области ожидаются осадки и до 1 градуса тепла
Глава Пскова провел прием в честь защитников Отечества
23 февраля 2017
Глава Пскова провел прием в честь защитников Отечества
Ветераны подразделений антитеррора провели международный рыболовный турнир в Куньинском районе
23 февраля 2017
Ветераны подразделений антитеррора провели международный рыболовный турнир в Куньинском районе
В Великих Луках возложили цветы к Вечному огню и стеле воинской славы
23 февраля 2017
В Великих Луках возложили цветы к Вечному огню и стеле воинской славы
В День защитника Отечества в Пскове прошёл парад войск
23 февраля 2017
В День защитника Отечества в Пскове прошёл парад войск 3
Александр Котов: 23 февраля – поистине всенародный праздник
23 февраля 2017
Александр Котов: 23 февраля – поистине всенародный праздник

Идет загрузка...