В Псковском колледже искусств прошли встречи в рамках акции «Под отцовским крылом»

14:55, 24 февраля 2017, ПАИ

13 и 20 февраля в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова прошли встречи в рамках акции «Под отцовским крылом», которую проводит псковское региональное отделение «Союза женщин России» при поддержке госуправления образования Псковской области и фракции партии «Единая Россия» Псковского областного Собрания депутатов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже искусств, на встречу со студентами образовательного учреждения пришли гвардии майор ВДВ, офицер запаса Андрей Журавлев и представитель МИД России в Пскове Сергей Ефименко.

Участники акции рассказали студентам о своем профессиональном и жизненным опыте, путях становления в профессии, а так же о своих отцах, семьях, о событиях, которые их волнуют сегодня, о том, почему главой семьи является мужчина, и какую ответственность он несет в жизни.

Напомним, акция «Под отцовским крылом» нацелена на повышение в глазах школьников статуса и ответственности отца за семью и воспитание детей, признание роли отца в семье и в российском обществе.