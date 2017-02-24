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Общество

25 февраля в Псковской области ожидается облачная погода и до +1 градуса тепла

В субботу, 25 февраля, в Псковской области  ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно прогнозу, завтра в области будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью от -8 до -3 градусов Цельсия, днём от -4 до +1 градуса. Атмосферное давление — низкое.

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