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Общество

Вскрытие водоёмов ото льда и половодье в Псковской области ожидаются во второй декаде марта

Согласно данным наблюдений, на 20 марта толщина льда на реках Псковской области в среднем составляет 10-30 см, что на 10-15 см ниже нормы для этого периода. При этом на Чудском и Псковском озерах толщина льда в среднем составляет 25-35 см, что меньше нормы на 10-15 см для этого периода, сообщили Псковскому агентству информации в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным на сегодняшний день, 24 февраля, на реке Великая в районе деревни Пятоново Псковского района уже наблюдается неполный ледостав, в районе деревни Гуйтово Островского района — промоины при средней толщине льда 22 см. Кроме того, промоины на Великой уже наблюдаются в районе Опочки и в Пскове. Также промоины наблюдаются на реке Ловать в районе Великих Лук. 

При этом осеннее увлажнения почвы в Псковской области составляет 110-125% от нормы, а продолжительные оттепели во второй половине ноября – в декабре способствовали позднему ледоставу на водоемах области (на месяц-полтора позже нормы).

В северной части области высота снежного покрова 7-10 см, запас воды в снеге составляет 30-65% от максимальных значений на зимний период. В южных районах области высота снежного покрова 5-12 см, запас воды в снеге составляет 35-90% от максимальных значений на зимний период.

Уровни воды в реках около номы на этот период. Горизонт Псковского и Чудского озер выше среднемноголетних отметок для этого периода на 7 см.

Исходя из сложившихся гидрометеорологических условий и прогнозируемых метеоусловий, половодье в этом году ожидается во второй декаде марта, а вскрытие водоемов прогнозируется во второй половине марта. Максимальные уровни воды на реках ожидается на 50 сантиметров - метр ниже среднемноголетних отметок, отметили в ГУ МЧС.

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