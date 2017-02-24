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Определены соперники «Ростова» и «Краснодара» в 1/8 Лиги Европы

УЕФА провела в Ньоне жеребьёвку матчей 1/8 финала футбольной Лиги Европы, согласно которым пробившиеся на эту стадию розыгрыша еврокубка российские клубы «Ростов» и «Краснодар» сыграют соответственно с английским «Манчестером Юнайтед» и испанской «Сельтой». 

Матчи 1/8 пройдут 9 и 16 марта. «Ростов» начнёт двухматчевый поединок дома, а «Краснодар» — на выезде.

Отметим, что для обоих российских команд попадание в 1/8 финала Лиги Европы является наивысшем достижением в их истории. Благодаря успехам этих клубов Россия сейчас даже опережает Португалию в борьбе за шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА, благодаря чему имеет большие шансы получить тройное представительство в Лиге чемпионов в сезоне 2018/19, отмечает Life.ru. 

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