В рижском аэропорту нового посла ОАЭ заставили снять хиджаб

16:54, 24 февраля 2017, ПАИ

Объединённые Арабские Эмираты направили МИД Латвии ноту протеста в связи с действиями сотрудников рижского аэропорта, которые проявили неуважение к мусульманским традициям и дипломатическому иммунитету нового посла эмиратов в Латвии Хананы Халфаны Обайды Али аль-Мадани.

Как сообщает Rt.com, когда посол прибыла в Латвию, сотрудники аэропорта потребовали, чтобы она сняла традиционную мусульманскую одежду и хиджаб. Аль-Мадани заявила, что может сделать это только в присутствии женщин.

При этом, согласно сообщениям латвийских СМИ, сотрудники аэропорта не предоставили послу такой возможности, а также позволили себе оскорбительные комментарии в адрес женщины.

В настоящее время латвийский МИД выясняет все обстоятельства произошедшего.