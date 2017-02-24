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Политика

В рижском аэропорту нового посла ОАЭ заставили снять хиджаб

Объединённые Арабские Эмираты направили МИД Латвии ноту протеста в связи с действиями сотрудников рижского аэропорта, которые проявили неуважение к мусульманским традициям и дипломатическому иммунитету нового посла эмиратов в Латвии Хананы Халфаны Обайды Али аль-Мадани. 

Как сообщает Rt.com, когда посол прибыла в Латвию, сотрудники аэропорта потребовали, чтобы она сняла традиционную мусульманскую одежду и хиджаб. Аль-Мадани заявила, что может сделать это только в присутствии женщин.

При этом, согласно сообщениям латвийских СМИ, сотрудники аэропорта не предоставили послу такой возможности, а также позволили себе оскорбительные комментарии в адрес женщины.

В настоящее время латвийский МИД выясняет все обстоятельства произошедшего.

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