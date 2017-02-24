Надежда Савченко прибыла на территорию ДНР для встречи с военнопленными

17:37, 24 февраля 2017, ПАИ

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко и руководитель украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан сегодня, 24 февраля, прибыли на территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики для встречи с украинскими пленными. Об этом, как передаёт «Интерфакс», сообщил представитель Минобороны ДНР.

«Надежда Савченко вместе с Владимиром Рубаном прибыли в Макеевскую колонию для того, чтобы навестить украинских военнопленных», - сказал он.

Напомним, Савченко в декабре 2016 года в Минске провела встречу для обсуждения судьбы военнопленных с лидерами Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким. После этого на Украине нардеп подверглась публичной обструкции, ей обвиняли в сотрудничестве с Москвой, впоследствии политика исключили из фракции «Батькивщина» и из украинской делегации в ПАСЕ, а комитет Верховной Рады попросил проверить её действия на признаки госизмены. В январе 2017 года вопреки предостережениям о недопустимости таких действий со стороны Службы безопасности Украины Надежда Савченко опубликовала списки украинских военнопленных. Также ранее она заявляла, что ситуацию в Донбассе можно решить лишь невоенным путем за столом переговоров, на время отказавшись от притязаний Украины на Крым.