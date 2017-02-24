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Спорт

МОК начал перепроверку допинг-проб 28 российских спортсменов с Олимпиады в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) начал перепроверку взятых на Олимпийских Играх 2014 года в Сочи допинг-проб 28 российских спортсменов, фамилии которых фигурируют в докладе Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Напомним, в декабре 2016 года Макларен представил в Лондоне вторую часть своего доклада о допинге в России. После этого МОК объявил о том, что все допинг-пробы с Олимпиады в Сочи будут перепроверены.

Отметим, ранее WADA направило в зимние федерации письмо, в котором говорится о появившихся расхождениях в прочтении доклада Макларена с момента его опубликования. В частности, некоторые документы были неправильно переведены командой Макларена.

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