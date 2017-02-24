22-23 февраля в ДТП на территории Псковской области пострадали 6 человек

18:41, 24 февраля 2017, ПАИ

За минувшие двое суток, 22 и 23 февраля, в Псковской области было зарегистрировано 2 учётных ДТП, в которых 6 человек получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном управлении ГИБДД, в среду, 22 февраля около 13:00 в Опочке на перекрёстке улицы Романенко с улицей Механизаторов (413 км федеральной трассы Р-23 (М-20) Санкт-Петербург — Псков — Невель) женщина 1965 года рождения, управлявшая легковым автомобилем Mazda 3, проехала на красный сигнал светофора и совершила столкновение с автомашиной ВАЗ-111130 под управлением женщины 1986 года рождения. В результате незначительные травмы получили водитель ВАЗа и 2 пассажира автомобиля — женщина 1956 года рождения и девочка 2007 года рождения.

На следующий день, 23 февраля, в Пушкиногорском районе на 12 км автодороги Новгородка — Пушкинские Горы около 19:20 водитель ВАЗ-21093 – мужчина 1974 года рождения — на прямом участке дороги не справился с управлением и съехал с дороги в левый придорожный кювет по ходу движения, в результате чего автомобиль опрокинулся. В результате были госпитализированы водитель и пассажир — мужчина 1980 года рождения. Ещё одному пассажиру — девушке 1989 года рождения — госпитализация не понадобилась.

Отметим, также за указанные двое суток в Псковской области было задержано 12 нетрезвых водителей, угонов за это время не зарегистрировано.