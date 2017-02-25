0
09:01
Празднование в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы отмечается сегодня
15:41
Вскрытие водоёмов ото льда и половодье в Псковской области ожидаются во второй декаде марта
12:49
24 февраля православные отмечают день память Всеволода Псковского
17:46
24 февраля в Псковской области ожидаются осадки и до 1 градуса тепла
16:48
Глава Пскова провел прием в честь защитников Отечества
16:21
Ветераны подразделений антитеррора провели международный рыболовный турнир в Куньинском районе
15:01
В Великих Луках возложили цветы к Вечному огню и стеле воинской славы
Еще новости
Общество

День митрополита Алексия наступил сегодня по народному календарю

Сегодня, 25 февраля, православные вспоминают митрополита Алексия — государственного деятеля и дипломата 14 века. Об этом сообщает портал calend.ru.

В церковных текстах Алексий именуется митрополитом Московским и всея России, чудотворцем. Традиционно, в этот день рыбные блюда украшали стол.

На Руси говорили, что на день Алексия (Алексея) начинает таять снег, поэтому хорошо ловится рыба. Соответственно, в этот день готовили рыбные блюда. Главным из них были расстегаи. Исследователи русской кухни пишут, что их название происходит от слова «растягивать».

Расстегаи подавали к рыбному бульону, а во время еды его иногда заливали прямо в пирожок. Чтобы это было удобней делать, сверху пирожка оставляли отверстие, которое приходилось растягивать. Также в день Алексея выносили на мороз посевные семена — считалось, что так они дадут лучший урожай. Похожим образом поступали и с пряжей, при этом приговаривали: «Морозишь пряжу после Власия — будешь с деньгами на масленицу». Считалось, что мороженые нитки будут ровнее.

Чем холоднее будет день Алексея — тем теплее будет март.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Празднование в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы отмечается сегодня
25 февраля 2017
Празднование в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы отмечается сегодня
Вскрытие водоёмов ото льда и половодье в Псковской области ожидаются во второй декаде марта
24 февраля 2017
Вскрытие водоёмов ото льда и половодье в Псковской области ожидаются во второй декаде марта
24 февраля православные отмечают день память Всеволода Псковского
24 февраля 2017
24 февраля православные отмечают день память Всеволода Псковского 17
24 февраля в Псковской области ожидаются осадки и до 1 градуса тепла
23 февраля 2017
24 февраля в Псковской области ожидаются осадки и до 1 градуса тепла
Глава Пскова провел прием в честь защитников Отечества
23 февраля 2017
Глава Пскова провел прием в честь защитников Отечества
Ветераны подразделений антитеррора провели международный рыболовный турнир в Куньинском районе
23 февраля 2017
Ветераны подразделений антитеррора провели международный рыболовный турнир в Куньинском районе
В Великих Луках возложили цветы к Вечному огню и стеле воинской славы
23 февраля 2017
В Великих Луках возложили цветы к Вечному огню и стеле воинской славы
В День защитника Отечества в Пскове прошёл парад войск
23 февраля 2017
В День защитника Отечества в Пскове прошёл парад войск 3

Идет загрузка...