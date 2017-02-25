День митрополита Алексия наступил сегодня по народному календарю

08:07, 25 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 25 февраля, православные вспоминают митрополита Алексия — государственного деятеля и дипломата 14 века. Об этом сообщает портал calend.ru.

В церковных текстах Алексий именуется митрополитом Московским и всея России, чудотворцем. Традиционно, в этот день рыбные блюда украшали стол.

На Руси говорили, что на день Алексия (Алексея) начинает таять снег, поэтому хорошо ловится рыба. Соответственно, в этот день готовили рыбные блюда. Главным из них были расстегаи. Исследователи русской кухни пишут, что их название происходит от слова «растягивать».

Расстегаи подавали к рыбному бульону, а во время еды его иногда заливали прямо в пирожок. Чтобы это было удобней делать, сверху пирожка оставляли отверстие, которое приходилось растягивать. Также в день Алексея выносили на мороз посевные семена — считалось, что так они дадут лучший урожай. Похожим образом поступали и с пряжей, при этом приговаривали: «Морозишь пряжу после Власия — будешь с деньгами на масленицу». Считалось, что мороженые нитки будут ровнее.

Чем холоднее будет день Алексея — тем теплее будет март.