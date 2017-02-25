Празднование в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы отмечается сегодня

09:01, 25 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 25 февраля, один из дней, когда православные чествуют Иверскую икону Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает портал calend.ru.

Иверская икона, которую еще называют Вратарницей или Привратницей, изображает Деву Марию с Младенцем. Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции.

Согласно преданию, икону написал евангелист Лука, сподвижник апостола Павла. 25 февраля празднуется день обретения Иверской иконы Божьей матери – в этот день монахи монастыря на горе Афон обрели чудотворный образ.

Существует легенда, которая и дала иконе одно из ее имен. В 9 веке образ хранился у благочестивой вдовы, жившей около города Никеи. Чтобы спасти лик Богородицы от иконоборцев, которые стали особенно активны в правление императора Феофила, женщина опустила икону в море. Через некоторое время – по разным источникам, между этими событиями прошло от нескольких дней до двух веков – монахи Иверского монастыря, расположенного на горе Афон, увидели ее в море. Икону поддерживал огненный столб. Святой Гавриил, инок монастыря, прошел по воде и принес икону в монастырь. Однако утром ее обнаружили над воротами.

Согласно преданию, икону несколько раз пытались внести в помещение, но всегда она возвращалась обратно. Поэтому икону и прозвали Привратницей, а от имени обители – Иверский монастырь – она получила наименование Иверская.

Иверская икона прославилась чудесами, которые происходили рядом с нею. Слух об образе Богоматери дошел и до России. Будущий патриарх Никон, бывший тогда еще архимандритом, обратился к настоятелю Иверского монастыря Пахомию с просьбой сделать список с иконы. 13 октября (по старому стилю) 1648 года копию доставили в Москву. С тех пор православные стали отмечать эту дату – день перенесения списка иконы. По календарю Русской Православной Церкви по новому стилю – это 26 октября.