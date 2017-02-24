Евросоюз призвал Россию снять «неоправданный» запрет на поставки свинины

09:10, 25 февраля 2017, ПАИ

Руководство Евросоюза призвало власти Российской Федерации снять запрет на поставки свинины из входящих в объединение стран в связи с решением Всемирной торговой организацией (ВТО). Соответствующее заявление в пятницу распространила Еврокомиссия, передает «Известия».

«ЕС призывает Россию снять свои неоправданные меры и позволить европейским компаниям возобновить нормальный бизнес с российскими партнерами», - говорится в документе.

В обращении указано, что решение ВТО «подает еще один решительный сигнал России и членов ВТО относительно их обязательств по соблюдению международных стандартов». В частности, власти Евросоюза призвали Москву придерживаться принципа регионализации, который позволяет торговать с отдельными регионами страны, в которых не выявлены чума или другие заболевания.

Кроме того, Еврокомиссия подчеркнула, что у ЕС есть одна из самых эффективных в мире систем контроля безопасности животных и пищевых систем.

Напомним, Россельхознадзор с 30 января 2014 года ввел запрет на поставки продукции свиноводства из стран ЕС после вспышки африканской чумы свиней в Литве.