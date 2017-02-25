Дмитрий Медведев подписал закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов

15:45, 25 февраля 2017, ПАИ

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о блокировке зеркал пиратских сайтов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Также в новой версии закона будет добавлено требование к поисковикам удалять ссылки на заблокированные ресурсы из поисковой выдачи.

Напомним, что документ был разработан Минкомсвязи по итогам заседания правительственного совета по развитию отечественной кинематографии от 17 февраля 2016 года. Это очередная версия поправок в антипиратский закон, действующий в России с лета 2013 года. Изначально нормы закона предполагали простую блокировку сайтов с нелицензионным контентом до подачи правообладателем основного иска. Год спустя была принята вторая версия закона, которая позволила владельцам прав добиваться вечной блокировки пиратских сайтов – в том случае, если суд дважды признал такой ресурс нарушителем интеллектуальных прав.

Введенные меры оказались недостаточно эффективными, так как пиратские ресурсы открывали зеркала своих сайтов, часто в превентивном порядке - еще до блокировки, что делало все усилия защитников авторского права бесполезными. В новой версии антипиратского закона предлагается ввести в законодательство термин «производный сайт» и определить порядок внесудебного ограничения доступа к таким сайтам. Одновременно вводится обязанность для операторов поисковых систем удалять из поисковой выдачи данные сайтов, на которых "неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских прав".

Сейчас поисковики удаляют ссылки из результатов поиска по требованию правообладателей. Но правообладателям этого недостаточно, так как процесс удаления занимает время, за которое пиратский сайт может успеть набрать существенную аудиторию. В законопроекте Медведева не описан механизм, на основании которого поисковики будут изменять выдачу - она формируется автоматически в результате действий поискового алгоритма и пока не очень понятно, каким образом этот алгоритм сможет распознать пиратские сайты. Сами поисковые системы данный вопрос не комментируют, по-крайней мере до появления текста законопроекта.

Зеркало — точная копия данных одного сервера на другом, но с немного измененным адресом.