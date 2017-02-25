Российские производители мороженного пожаловались в ФАС на дорогое масло

13:55, 25 февраля 2017, ПАИ

Российские производители мороженого направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обращение в связи со скачкообразным повышением цен на сливочное масло с осени 2016 года. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на слова генерального директора Союза мороженщиков России Валерия Елхова.

«Выросла стоимость на 100 рублей, в отдельных случаях на 200 рублей за килограмм»,— рассказал он, добавив, что в итоге и «цена на мороженое выросла, снизилось потребление в какой-то мере, выросла себестоимость».

По словам господина Елхова, в ФАС Союзу мороженщиков указали, что «оснований для судебного разбирательства по поводу картельных сговоров нет».

В то же время производители мороженого отметили ускорение роста цен на масло, в среднем, на 15%, что не смогли объяснить рыночными факторами. Валерий Елхов обратил внимание, что подорожание молока, производным которого является сливочное масло, колеблется на уровне 2—3%.