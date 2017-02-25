В Сочи открылись III зимние Всемирные военные игры
24 февраля на многофункциональной арене «Ледяной куб» Олимпийского парка Сочи состоялась торжественная церемония открытия III зимних Всемирных военных игр.
«Уважаемые участники и гости! Объявляю III зимние Всемирные военные игры 2017 года открытыми!», - заявил Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ.
Медведев пожелал участникам соревнований «показать отличные результаты, проявить выдержку и уважение к соперникам», а гостям игр — «получить яркие и незабываемые впечатления».