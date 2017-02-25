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Общество

В Сочи открылись III зимние Всемирные военные игры

24 февраля на многофункциональной арене «Ледяной куб» Олимпийского парка Сочи состоялась торжественная церемония открытия III зимних Всемирных военных игр.

«Уважаемые участники и гости! Объявляю III зимние Всемирные военные игры 2017 года открытыми!», -  заявил Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ.

Медведев пожелал участникам соревнований «показать отличные результаты, проявить выдержку и уважение к соперникам», а гостям игр — «получить яркие и незабываемые впечатления».

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