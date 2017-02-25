За сутки в Псковской области зарегистрировали 37 заявлений о преступлениях

10:40, 25 февраля 2017, ПАИ

24 февраля в органы внутренних дел Псковской области поступило 37 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них 11 - по городу Пскову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

В оперативных сводках УМВД зарегистрировано 15 преступлений. Среди них – 4 кражи.

Также, на территории Псковской области зарегистрировано 1 ДТП, в котором 3 человека травмированы. Сотрудники полиции задержали 18 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 453 нарушения Правил дорожного движения.