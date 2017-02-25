Сотрудники МЧС по Псковской области напоминают о мерах безопасности при эксплуатации банных печей

12:23, 25 февраля 2017, ПАИ

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает некоторые меры предосторожности, которые следует выполнять при эксплуатации банной печи и печного оборудования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Причиной пожаров в бане часто становятся трещины, как в самой печи, так и в дымоходах и накопившаяся в них сажа. Сотрудники МЧС напоминают: очень важно следить за исправностью печей и дымоходов. Деревянные или другие легковозгораемые объекты должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными. Защитные термоэкраны на стенах и потолке — обязательный показатель безопасной парной.

Поскольку сажа и продукты сгорания имеют свойство накапливаться в зольниках и дымовых проходах, необходимо регулярно проводить чистку печи, вовремя устранять появившиеся дефекты. Кроме того, в погоне за жарким паром не допускайте перекала печи – именно перекал является еще одной распространенной причиной пожара в бане.

«Бывают случаи, когда люди просто забывают о том, что баня топится. Простой недосмотр может также привести к пожару. Так что следить за топкой печи надо постоянно!», - добавили в пресс-службе.

Сотрудники МЧС просят граждан в случае возникновения пожара незамедлительно звонить в пожарную охрану по телефонам: 01, 101, 112.