0
15:04
Сергей Шойгу: Термин «показная воинская часть» исключен из лексикона российской армии
11:41
Псковский драмтеатр имени А. С. Пушкина приглашает горожан на поэтический вечер
09:01
Празднование в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы отмечается сегодня
15:41
Вскрытие водоёмов ото льда и половодье в Псковской области ожидаются во второй декаде марта
12:49
24 февраля православные отмечают день память Всеволода Псковского
17:46
24 февраля в Псковской области ожидаются осадки и до 1 градуса тепла
16:48
Глава Пскова провел прием в честь защитников Отечества
Еще новости
Общество

Сотрудники МЧС по Псковской области напоминают о мерах безопасности при эксплуатации банных печей

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает некоторые меры предосторожности, которые следует выполнять при эксплуатации банной печи и печного оборудования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Причиной пожаров в бане часто становятся трещины, как в самой печи, так и в дымоходах и накопившаяся в них сажа. Сотрудники МЧС напоминают: очень важно следить за исправностью печей и дымоходов. Деревянные или другие легковозгораемые объекты должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными. Защитные термоэкраны на стенах и потолке — обязательный показатель безопасной парной.

Поскольку сажа и продукты сгорания имеют свойство накапливаться в зольниках и дымовых проходах, необходимо регулярно проводить чистку печи, вовремя устранять появившиеся дефекты. Кроме того, в погоне за жарким паром не допускайте перекала печи – именно перекал является еще одной распространенной причиной пожара в бане.

«Бывают случаи, когда люди просто забывают о том, что баня топится. Простой недосмотр может также привести к пожару. Так что следить за топкой печи надо постоянно!», - добавили в пресс-службе.

Сотрудники МЧС просят граждан в случае возникновения пожара незамедлительно звонить в пожарную охрану по телефонам: 01, 101, 112.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сергей Шойгу: Термин «показная воинская часть» исключен из лексикона российской армии
25 февраля 2017
Сергей Шойгу: Термин «показная воинская часть» исключен из лексикона российской армии
Псковский драмтеатр имени А. С. Пушкина приглашает горожан на поэтический вечер
25 февраля 2017
Псковский драмтеатр имени А. С. Пушкина приглашает горожан на поэтический вечер
Празднование в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы отмечается сегодня
25 февраля 2017
Празднование в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы отмечается сегодня
Вскрытие водоёмов ото льда и половодье в Псковской области ожидаются во второй декаде марта
24 февраля 2017
Вскрытие водоёмов ото льда и половодье в Псковской области ожидаются во второй декаде марта
24 февраля православные отмечают день память Всеволода Псковского
24 февраля 2017
24 февраля православные отмечают день память Всеволода Псковского 17
24 февраля в Псковской области ожидаются осадки и до 1 градуса тепла
23 февраля 2017
24 февраля в Псковской области ожидаются осадки и до 1 градуса тепла
Глава Пскова провел прием в честь защитников Отечества
23 февраля 2017
Глава Пскова провел прием в честь защитников Отечества
Ветераны подразделений антитеррора провели международный рыболовный турнир в Куньинском районе
23 февраля 2017
Ветераны подразделений антитеррора провели международный рыболовный турнир в Куньинском районе

Идет загрузка...