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Общество

26 февраля в Псковской области ожидается облачная погода и до +2 градусов тепла

В воскресенье, 26 февраля, на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно прогнозу, завтра в области будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду, температура воздуха ночью от -1 до -6 градусов Цельсия, днём от -3 до +2 градуса. 

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