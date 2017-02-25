26 февраля в Псковской области ожидается облачная погода и до +2 градусов тепла

17:18, 25 февраля 2017, ПАИ

В воскресенье, 26 февраля, на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно прогнозу, завтра в области будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду, температура воздуха ночью от -1 до -6 градусов Цельсия, днём от -3 до +2 градуса.