Псковский драмтеатр имени А. С. Пушкина приглашает горожан на поэтический вечер

11:41, 25 февраля 2017, ПАИ

Сегодня 25 февраля в 18:00 на малой сцене состоится поэтический сеанс «Цветаева и саксофон». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области.

Автор идеи и исполнитель – актриса труппы театра Нина Семенова. Программа составлена по стихам и письмам поэта «Серебряного века» Марины Цветаевой.

«Спектакль «Цветаева и саксофон» погружает зрителей в магический круг поэзии Марины Цветаевой, в атмосферу великих страстей беспокойного духа гениального поэта. Потрясающей игре актрисы аккомпанирует известный в Пскове музыкант, композитор и дирижер Аркадий Галковский», - отметили в пресс-службе.

Продолжительность сеанса 1 час 20 минут без антракта. Для зрителей старше 16-ти лет.

Билеты можно приобрести онлайн или в кассе театра.