0
09:01
Празднование в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы отмечается сегодня
15:41
Вскрытие водоёмов ото льда и половодье в Псковской области ожидаются во второй декаде марта
12:49
24 февраля православные отмечают день память Всеволода Псковского
17:46
24 февраля в Псковской области ожидаются осадки и до 1 градуса тепла
16:48
Глава Пскова провел прием в честь защитников Отечества
16:21
Ветераны подразделений антитеррора провели международный рыболовный турнир в Куньинском районе
15:01
В Великих Луках возложили цветы к Вечному огню и стеле воинской славы
Еще новости
Общество

Псковский драмтеатр имени А. С. Пушкина приглашает горожан на поэтический вечер

Сегодня 25 февраля в 18:00 на малой сцене состоится поэтический сеанс «Цветаева и саксофон». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области.

Автор идеи и исполнитель – актриса труппы театра Нина Семенова. Программа составлена по стихам и письмам поэта «Серебряного века» Марины Цветаевой.

«Спектакль «Цветаева и саксофон» погружает зрителей в магический круг поэзии Марины Цветаевой, в атмосферу великих страстей беспокойного духа гениального поэта. Потрясающей игре актрисы аккомпанирует известный в Пскове музыкант, композитор и дирижер Аркадий Галковский», - отметили в пресс-службе.

Продолжительность сеанса 1 час 20 минут без антракта. Для зрителей старше 16-ти лет.

Билеты можно приобрести онлайн или в кассе театра.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Празднование в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы отмечается сегодня
25 февраля 2017
Празднование в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы отмечается сегодня
Вскрытие водоёмов ото льда и половодье в Псковской области ожидаются во второй декаде марта
24 февраля 2017
Вскрытие водоёмов ото льда и половодье в Псковской области ожидаются во второй декаде марта
24 февраля православные отмечают день память Всеволода Псковского
24 февраля 2017
24 февраля православные отмечают день память Всеволода Псковского 17
24 февраля в Псковской области ожидаются осадки и до 1 градуса тепла
23 февраля 2017
24 февраля в Псковской области ожидаются осадки и до 1 градуса тепла
Глава Пскова провел прием в честь защитников Отечества
23 февраля 2017
Глава Пскова провел прием в честь защитников Отечества
Ветераны подразделений антитеррора провели международный рыболовный турнир в Куньинском районе
23 февраля 2017
Ветераны подразделений антитеррора провели международный рыболовный турнир в Куньинском районе
В Великих Луках возложили цветы к Вечному огню и стеле воинской славы
23 февраля 2017
В Великих Луках возложили цветы к Вечному огню и стеле воинской славы
В День защитника Отечества в Пскове прошёл парад войск
23 февраля 2017
В День защитника Отечества в Пскове прошёл парад войск 3

Идет загрузка...