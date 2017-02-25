Около 70 человек приняли участие в третьем этапе Чемпиона и Первенства Псковской области по автомногоборью

11:51, 25 февраля 2017, ПАИ

Около 70 человек приняли участие в третьем этапе Чемпиона и Первенства Псковской области по автомногоборью, который стартовал сегодня, 25 февраля, в центре загородного отдыха «Лукоморье» в Печорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

В гонках также принимают участие жители Новгорода и Санкт-Петербурга. По словам Олега Мыслевича, качество трассы соответствует ожиданиям.

Напомним, первый этап Чемпионат прошёл 16 января на льду Псковского озера в центре загородного отдыха «Лукоморье» в Печорском районе, второй – 28 января в Новоржевском районе в имении «Алтун» на льду одноимённого озера.

После первых двух этапов в абсолютном зачёте Чемпионата области по автомногоборью лидирует Максим Фёдоров (Псков), он же занимает первую строчку в классе переднеприводных автомобилей. Ольга Стебихова (Псков) возглавляет турнирную таблицу в зачёте заднеприводных машин, а пскович Михаил Павлов – в зачёте полногопривода. В Первенстве пока лучший результат имеет Тимур Абитов из Всеволожска (Ленинградская область), а в зачёте чемпионов – пскович Антон Борисенко.