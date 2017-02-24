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Политика

Владимир Путин внес в Думу законопроект о сотрудничестве стран СНГ в ликвидации ЧС

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о ратификации соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Об этом сообщает ТАСС.

«Ратифицировать Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подписанное в поселке Бурабай (Республика Казахстан) 16 октября 2015 года», - говорится в законопроекте.

Согласно пояснительной записке к документу, «основные положения Соглашения направлены на установление форм сотрудничества в области предупреждения чрезвычайных ситуаций в государствах-участниках СНГ, на определение порядка предоставления взаимной помощи в ликвидации таких ситуаций, а также на оказание содействия формированиям, следующим через территории государств-участников СНГ для ликвидации чрезвычайных ситуаций».

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