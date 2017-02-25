«КиноПоиск» внедрил систему проверки знания сюжета фильма для защиты от «накруток»

17:37, 25 февраля 2017, ПАИ

Портал «КиноПоиск» внедрил систему проверки знания сюжета фильма для защиты от «накруток» при написании рецензий. Об этом сообщает TJournal.

Это произошло после многочисенных жалоб со стороны зрителей о постоянных «накрутках» оценок недавно вышедшим российским картинам.

Пользователи «КиноПоиска» обратили внимание на систему проверки качества рецензий при попытке оставить отзыв на российский фильм «Защитники», чья премьера состоялась 23 февраля 2017 года. После написания рецензии зрителям предложили «подтвердить просмотр» ответами на три вопроса о киноленте. Затем отзыв должен отправиться на премодерацию.

Теперь, после написания рецензии, зрители должны «подтвердить просмотр» ответами на три вопроса о киноленте. Затем отзыв отправляется на премодерацию.

На сайте «КиноПоиска» утверждается, что в рейтинге учитываются только проверенные оценки доверенных пользователей, а попытки «накрутить» рейтинг игнорируются алгоритмами автоматически.

Тем не менее можно увидеть, что подавляющее большинство высоких оценок «Защитникам» поставили с аккаунтов, зарегистрированных на почтовые ящики портала Mail.ru 23 февраля. Согласно открытой статистике «КиноПоиска», такие оценки появились на сайте в день премьеры.

Напомним, в мае 2016 года несколько пользователей «КиноПоиска» сообщили, что от их лица и без их ведома выставили высокие оценки фильмам «Беременный», «Тот ещё Карлосон» и «Что творят мужчины!», снятым студией Enjoy Movies. После жалоб пользователей администрация сервиса заподозрила хищение паролей у пользователей и выявила «несколько тысяч» подозрительных оценок, которые в итоге отключили.