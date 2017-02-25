Полицейские Пскова поздравили водителей с 23 февраля

13:05, 25 февраля 2017, ПАИ

23 февраля сотрудники Госавтоинспекции вышли на дороги со своими юными помощниками, чтобы поздравить мужчин-водителей с праздником. Об этом Псковскому агентсву информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

В ходе акции полицейские останавливали водителей-мужчин, но вместо стандартной процедуры полицейские вручали водителям поздравительные открытки с пожеланиями, а также Правила дорожного движения.

Инспекторам помогали воспитанники дошкольных и общеобразовательных учреждений. Подарки для автомобилистов подготовили заранее, открытки с изображение сердца и детской ладошки символизировали бережное отношение к детям на дороге.

Сотрудники полиции призывали автовладельцев соблюдать требования ПДД, не превышать скоростной режим, не садиться за руль в состоянии опьянения, быть внимательными и взаимовежливыми на дороге.