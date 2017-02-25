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Общество

Отдел Росгвардии по Псковской области напоминает о том, что приём граждан и юридических лиц осуществляется в центре ЛРР

Отдел Росгвардии по Псковской области напоминает о том, что приём граждан и юридических лиц осуществляется в центре лицензионно-разрешительной работы по адресу Псков, улица Ипподромная 108.

Прием граждан по вопросам оборота гражданского (нарезного) оружия ведется по вторникам и четвергам с 9:00 до 18:00 (обед с 12:30 до 14:00) а также в субботу с 9:00 до 12:30, кабинет № 13. Телефон 53-81-20.

Граждан и юридических лиц по вопросам лицензирования и контроля за частной охранной деятельностью принимают по вторникам и четвергам с 9:00 до 18:00 (обед с 12:30 до 14:00) а также в субботу с 9:00 до 12:30 в кабинете № 8.  Телефон для справок 53-44-69.

Юридические лица (предприятия, имеющие лицензии на торговлю оружия (патронов), подразделений ведомственной охраны), по вопросам оборота боевого ручного стрелкового, служебного и спортивного оружия (образовательные и спортивные организации) смогут обращаться по вторникам и четвергам с 9:00 до 18:00 (обед с 12:30 до 14:00) и в субботу с 9:00 до 12:30 в  кабинеты № 8 и 11. Телефон 53-44-69.

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