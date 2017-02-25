Сергей Шойгу: Термин «показная воинская часть» исключен из лексикона российской армии

15:04, 25 февраля 2017, ПАИ

Термин «показная воинская часть» исключен из лексикона российской армии, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

«Слово «показной» я из своего лексикона и нашего армейского словаря просто вычеркнул. Что значит - «показной полк»? А воевать кто завтра будет? Одна вот такая «показная воинская часть»? А для чего тогда все остальные?», - сказал Шойгу в интервью телеканалу «Матч ТВ» на III зимних Всемирных военных играх, которые проходят в Сочи.

При этом он отметил, что есть задача, поставленная президентом России: практически все воинские части Вооруженных сил РФ должны быть частями постоянной готовности. «И они таковыми у нас становятся», - заявил министр.

Эта работа, по его словам, направлена и на то, «чтобы мы как можно быстрее забыли промежуток безвременья, когда было непонятно: где мы, какой у нас строй, в каком направлении мы движемся?».

«Слава Богу, теперь много времени прошло с того дня, когда мы поняли, куда нам идти, что мы делаем. С каждым днем наша страна становится сильнее, становится удобнее и для жизни, и для того, чтобы с уверенностью можно было сказать: мы не потеряли ни одного поколения», - отметил Шойгу.