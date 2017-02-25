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Сергей Шойгу: Термин «показная воинская часть» исключен из лексикона российской армии

Термин «показная воинская часть» исключен из лексикона российской армии, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

«Слово «показной» я из своего лексикона и нашего армейского словаря просто вычеркнул. Что значит - «показной полк»? А воевать кто завтра будет? Одна вот такая «показная воинская часть»? А для чего тогда все остальные?», - сказал Шойгу в интервью телеканалу «Матч ТВ» на III зимних Всемирных военных играх, которые проходят в Сочи.

При этом он отметил, что есть задача, поставленная президентом России: практически все воинские части Вооруженных сил РФ должны быть частями постоянной готовности. «И они таковыми у нас становятся», - заявил министр.

Эта работа, по его словам, направлена и на то, «чтобы мы как можно быстрее забыли промежуток безвременья, когда было непонятно: где мы, какой у нас строй, в каком направлении мы движемся?».

«Слава Богу, теперь много времени прошло с того дня, когда мы поняли, куда нам идти, что мы делаем. С каждым днем наша страна становится сильнее, становится удобнее и для жизни, и для того, чтобы с уверенностью можно было сказать: мы не потеряли ни одного поколения», - отметил Шойгу.

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