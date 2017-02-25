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Общество

Десантники будут обучаться прыжкам с парашютом с помощью виртуальной реальности

Воздушно-десантные войска вводят в программу обучения новый элемент подготовки - виртуальные прыжки с парашютом в 3D-очках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны. 

«В 2017 году в практику воздушно-десантной подготовки военнослужащих Воздушно-десантных войсках вводятся занятия на специальном учебно-тренировочном комплексе «УТК ВДВ» с использованием технологии трехмерной визуализации», - сообщили в военном ведомстве.

Действия десантников будут отслеживаться с помощью более десятка электронных датчиков, а специальные 3D-очки позволят военным ощутить себя в воздухе. «Время занятий не будет превышать 50 минут для исключения возможных осложнений психофизиологических параметров», - отметили в Минобороны.

Программное обеспечение тренажера позволяет имитировать десантирование с парашютными системами «Арбалет-1» и «Арбалет-2».

Весь цикл подготовки десантников будет проходить в Рязани на базе 309-го Центра специальной парашютной подготовки Воздушно-десантных войск.

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