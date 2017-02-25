Японские ученые считают недостаток сна причиной ожирения

16:13, 25 февраля 2017, ПАИ

Люди, которые испытывают регулярный недостаток сна, больше склонны к ожирению, чем те, кто спит необходимое количество часов в сутки. К такому выводу пришли японские специалисты из Университета Васэда и компании Kao Corp. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Asahi Shimbun.

В проведенном ими исследовании приняли участие две группы здоровых мужчин в возрасте 23-25 лет. Каждый из них в течение трех дней находился в отдельной комнате, специально оборудованной для того, чтобы врачи могли легко измерить уровень метаболизма. Члены первой группы в течение трех дней спали по 7 часов в сутки, второй - в два раза меньше. При этом всем участникам эксперимента давали одинаковое количество еды в течение дня и регулярно спрашивали о том, ощущают ли они чувство голода.

Спустя три дня у обеих групп мужчин измерили количество гормонов, отвечающих за контроль аппетита, и оказалось, что недостаток сна привел к их сокращению сразу на 10%. Наиболее сильно это проявлялось в поздние часы перед сном - именно в это время чувство голода у недосыпающих мужчин особенно обострялось. Из-за того, что они продолжали бодрствовать, им требовалось больше энергии.

Вместе с тем состояние их организма пришло в норму спустя всего день, когда им удалось поспать 7-8 часов. «Связь между сном, физической активностью и количеством потребляемой пищи действительно очень сильная. При недостатке сна чаще хочется есть, при этом организм продолжает расходовать такое же количество энергии, что и раньше. В итоге это становится одной из причин ожирения», - пояснил профессор Сунао Утида из Университета Васэда.