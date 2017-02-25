В Саянах появится центр подготовки горного спецназа

16:57, 25 февраля 2017, ПАИ

Горный центр для подготовки бойцов армейского спецназа и тренировок биатлонистов планируется построить в Саянах до конца текущего года, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

«Нам бы хотелось в этом году для развития армейского биатлона и, надеюсь, для биатлона всей нашей страны построить в Среднегорье хороший центр подготовки. Проект уже готов», - сказал он в интервью телеканалу «Матч ТВ» на Третьих зимних Всемирных военных играх, которые проходят в Сочи.

Министр уточнил, что «это Саяны, Ергаки».

«1400-1600 метров над уровнем моря. Восемь, если не больше, месяцев в году здесь лежит снег, - отметил Шойгу. - Потрясающие условия для того, чтобы там можно было заниматься горной подготовкой, зимними видами спорта».

По его словам, в этой местности разместится «и центр горной подготовки спецназа, и параллельно с этим, чтобы дополнительных «огородов» не городить, и для ЦСКА, армейских спортсменов нужен такой тренировочный центр.