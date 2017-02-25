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Общество

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России существенно замедлился

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в целом по населению России составил 0,4% с 13 по 19 февраля, он существенно замедлился по сравнению с предшествующими тремя неделями. Об этом говорится в отчете службы надзора за гриппом НИИ гриппа Минздрава РФ, передает ТАСС. 

«На неделе с 13 по 19 февраля, по сравнению с предыдущей, заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась по населению в целом на 0,4%, в том числе среди детей 3-6 лет - на 3,5% и 0-2 лет - на 1,1%, но уменьшилась среди лиц старше 15 лет на 1,5% и 7-14 лет - на 0,4%», - говорится в сообщении службы надзора за гриппом.

Динамика увеличения заболеваемости говорит о стабилизации эпидемии. Так, четыре недели назад рост заболеваемости по населению в целом составлял 5,4%, затем 4%, потом 2,2% и, наконец, 0,4 процента на минувшей неделе.

При этом заболеваемость ОРВИ и гриппом по населению страны в целом пока еще превышает эпидемические пороги на 16,6%, эпидемия продолжается в 22 из 59 наблюдаемых службой надзора за гриппом городов.

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