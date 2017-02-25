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Общество

Сотрудники псковского МЧС провели профилактический рейд в Себеже

25 февраля специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам совместно с участковым уполномоченным полиции МО МВД России «Себежский» провели профилактический рейд в жилом секторе Себеж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управление МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда сотрудники провели обход 8 многоквартирных жилых домов, в том числе с проживанием 4 многодетных семей. Проинструктировали 10 человек и распространили 20 памяток по пожарной безопасности. Темой профилактического рейда было соблюдение правил пожарной безопасности в быту при устройстве и эксплуатации электрооборудования и печного отопления, недопущение неосторожного обращения с огнём.

До населения довели основные требования в области пожарной безопасности, номера телефонов вызова экстренных служб, информация о произошедших пожарах и их причинам на территории города Себеж и Себежского района.

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