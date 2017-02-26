Накануне Великого поста митрополит Евсевий призвал псковичей просить о спасении своих душ

09:31, 26 февраля 2017, ПАИ

Вечером 25 февраля, накануне Недели воспоминания Адамова изгнания из рая, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Владыка обратился ко всем собравшимся: «Святая Церковь напоминает нам в канун Великого поста об изгнании наших прародителей из рая, чтобы мы знали, о чем молиться, о чем просить Бога – о прощении своих согрешений. В лице нашего праотца Адама грех вошел в мир. И он касается всего человечества. Хотим мы или не хотим, но наша природа заражена грехом, этим преступлением, которое вошло в нас через Адама и Еву, наших прародителей. Грех непослушания, грех нарушения закона Божия нависает как черное облако над всем человечеством. И чтобы это облако, как говорится в Церковном песнопении, «тьма беззакония», не покрыло нас, мы и молимся вместе с Адамом и вместе с теми, кто просит прощения грехов и спасении своих душ».

Также вчера, в день в прославление образа Пресвятой Богородицы «Иверская», день памяти святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси и всех преподобных отцов, в подвиге просиявших, псковский архипастырь совершил праздничное богослужение в Снетогорском женском монастыре.

«По силам нашим усилим святые молитвы, чтобы Господь помиловал нас молитвами Матери Божией, святителей и всех святых преподобных отец, которые иногда скрываются от мира, но ярким светом сияют миру. Как самое дорогое в этом земном мире Господь скрыл в земле, как их называют, полезные ископаемые, которые находятся где-то вдали от глаз человеческих, как алмазы, сокрытые землей, так и монашествующие уходят от мира для того, чтобы светить миру и оживотворять мир своей молитвой и служением Богу, людям и святой нашей Церкви, укрепляя нашу веру и помогая людям в их пути служения Господу, народу для спасения своих душ. С праздником вас, дорогие!» - сказал митрополит Евсевий.