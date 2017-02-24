За сутки псковская полиция выявила 17 подозреваемых в совершении преступлений

09:37, 26 февраля 2017, ПАИ



25 февраля в Псковской области полиция установила 17 лиц, подозреваемых в совершении преступлений. 5 из них оказались ранее судимы, 14 не работают и не имеют постоянного источника дохода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В органы внутренних дел области вчера поступили 45 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 19 - по городу Пскову. В оперативных сводках УМВД зарегистрировано 21 преступление, в том числе 7 краж чужого имущества.

За прошедшие сутки сотрудники ГИБДД задержали 10 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, и выявили 390 нарушений Правил дорожного движения.