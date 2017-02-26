0
10:55
Большой праздник «Гуляй, масленица!» начинается в Пскове
08:49
Сегодня православные просят друг у друга прощения
15:04
Сергей Шойгу: Термин «показная воинская часть» исключен из лексикона российской армии
11:41
Псковский драмтеатр имени А. С. Пушкина приглашает горожан на поэтический вечер
09:01
Празднование в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы отмечается сегодня
15:41
Вскрытие водоёмов ото льда и половодье в Псковской области ожидаются во второй декаде марта
12:49
24 февраля православные отмечают день память Всеволода Псковского
Еще новости
Общество

В Пскове сотрудники ГИБДД провели акцию «Шагающий автобус»

В Пскове сотрудники ГИБДД провели акцию «Шагающий автобус». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по региону, в ней приняла участие депутат областного Собрания, руководитель общественной организации «Молодая гвардия» Лидия Драгунова.

Фото с 60.мвд.рф

«Путь на работу - знакомый маршрут для каждого человека. Свой маршрут мы, взрослые, тщательно прокладываем сами, учитывая экономию времени и, естественно, безопасность. А вот для решения этой сложной задачи маленьким пешеходам требуется помощь родителей, педагогов и, конечно же, сотрудников Госавтоинспекции», - отметили в ведомстве.

Перед началом профилактического мероприятия инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова и парламентарий Лидия Драгунова поговорили с маленькими пешеходами об опасностях, с которыми они могут столкнуться их по пути из дома в школу и обратно. С детьми разобрали конкретные опасные участки маршрута, в том числе речь шла о нерегулируемых перекрестках, пешеходных переходах, выездах из дворов.

Путь «Шагающего автобуса» прошел через участки дорог, которыми наиболее часто пользуются дети, идущие в школу и обратно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Большой праздник «Гуляй, масленица!» начинается в Пскове
26 февраля 2017
Большой праздник «Гуляй, масленица!» начинается в Пскове 2
Сегодня православные просят друг у друга прощения
26 февраля 2017
Сегодня православные просят друг у друга прощения
Сергей Шойгу: Термин «показная воинская часть» исключен из лексикона российской армии
25 февраля 2017
Сергей Шойгу: Термин «показная воинская часть» исключен из лексикона российской армии
Псковский драмтеатр имени А. С. Пушкина приглашает горожан на поэтический вечер
25 февраля 2017
Псковский драмтеатр имени А. С. Пушкина приглашает горожан на поэтический вечер 2
Празднование в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы отмечается сегодня
25 февраля 2017
Празднование в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы отмечается сегодня
Вскрытие водоёмов ото льда и половодье в Псковской области ожидаются во второй декаде марта
24 февраля 2017
Вскрытие водоёмов ото льда и половодье в Псковской области ожидаются во второй декаде марта
24 февраля православные отмечают день память Всеволода Псковского
24 февраля 2017
24 февраля православные отмечают день память Всеволода Псковского 17
24 февраля в Псковской области ожидаются осадки и до 1 градуса тепла
23 февраля 2017
24 февраля в Псковской области ожидаются осадки и до 1 градуса тепла

Идет загрузка...