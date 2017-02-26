В Пскове сотрудники ГИБДД провели акцию «Шагающий автобус»

11:30, 26 февраля 2017, ПАИ

В Пскове сотрудники ГИБДД провели акцию «Шагающий автобус». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по региону, в ней приняла участие депутат областного Собрания, руководитель общественной организации «Молодая гвардия» Лидия Драгунова.

«Путь на работу - знакомый маршрут для каждого человека. Свой маршрут мы, взрослые, тщательно прокладываем сами, учитывая экономию времени и, естественно, безопасность. А вот для решения этой сложной задачи маленьким пешеходам требуется помощь родителей, педагогов и, конечно же, сотрудников Госавтоинспекции», - отметили в ведомстве.

Перед началом профилактического мероприятия инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова и парламентарий Лидия Драгунова поговорили с маленькими пешеходами об опасностях, с которыми они могут столкнуться их по пути из дома в школу и обратно. С детьми разобрали конкретные опасные участки маршрута, в том числе речь шла о нерегулируемых перекрестках, пешеходных переходах, выездах из дворов.

Путь «Шагающего автобуса» прошел через участки дорог, которыми наиболее часто пользуются дети, идущие в школу и обратно.