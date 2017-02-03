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Расписание занятости ледовой арены Пскова до 5 марта

Опубликовано расписание занятости ледовой арены Пскова с 27 февраля по 5 марта. Информация размещена на сайте Ледового дворца.

27 февраля, понедельник

6:00-7:00 – тренировка ХК «Дружина»/ХК «Штурм»

7:15-8:15 – тренировка ХК «Евро-Керамика»

8:30-9:30 – секция фигурного катания ТГ-1/1, ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)

9:45-11:15 – секция фигурного катания СОГ-2, СОГ-1 (Робина, Цветкова). Первенство области по хоккею «Золотая шайба» среди спортсменов 2002 года рождения

11:15-12:15 – «Рубеж» Печоры – Красный город

12:30-13:30 — Новоржев — Себеж

13:45-14:30 – секция фигурного катания НП-2, НП-1 (Хрипкова, Цветкова)

14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1/2, ТГ-1 (Хрипкова, Цветкова)

15:15-16:15 – секция фигурного катания ТГ-2 (Хрипкова)

Первенство области по хоккею «Золотая шайба среди спортсменов 2002 года рождения

16:30-17:30 –Новоржев — Экспресс

17:30-18:30 – «Торнадо» Псков – Красный город

18:45:20:00 – секция хоккея СОГ-4, СОГ-3 (Базилевских, Ваганов)

20:15-21:15 – тренировка ХК «Ветераны»

21:30-22:30 — тренировка ХК «Звезда»

22:45-23:45 – тренировка ХК «Штурм»

00:00-01:00 – тренировка ХК «Гвардия»

 

28 февраля, вторник

6:30-7:30 – тренировка ХК «Барсы»

7:30-8:30 – технический перерыв

8:45-9:45 – секция хоккея НП1/1, НП1/2 (Пузанов, Пошелюк)

10:00-11:00 – секция фигурного катания ТГ-1/1, ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)

Первенство области по хоккею «Золотая шайба» среди спортсменов 2002 года рождения

11:00-12:00 – Себеж — Экспресс

12:15-13:15 – «Торнадо» Псков — Печоры

13:30-14:30 – игра за 3 место

14:45-15:45 – игра за 1 место

16:00-17:00 – секция хоккея НП-3+вратарь, СОГ-3 (Пошелюк, Ваганов)

17:15-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий)

19:00-20:00 – секция фигурного катания ТГ1/2, НП-3 (Хрипкова, Робина)

20:15-21:15 — тренировка ХК «Легион»

Фестиваль Н.Х.Л.

21:30-22:45 – «Гвардия» - «Медведи»/»Сталь»

23:00-00:00 – тренировка ХК «Псков»

 

1 марта, среда

6:30-7:30 – тренировка ХК «ВДВ-Купол»

7:45-8:45 – технический перерыв

9:00-10:00 – секция хоккея НП-1/1, НП-1/2 (Пузанов, Пошелюк)

10:15-11:00 – секция фигурного катания ТГ-1/1, ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)

11:00-12:15 – секция фигурного катания СОГ-2 (Робина)

12:30-13:30 – аренда льда

13:45-14:30 – секция фигурного катания НП-2 (Хрипкова)

14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-2, ТГ-1 (Хрипкова, Цветкова)

15:45-16:45 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов)

17:00-18:30 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий)

18:45-20:15 – секция хоккея НП-3, ТГ-3 (Пошелюк, Автомов)

20:30-21:30 – тренировка ХК «Барсы»

21:45-22:45 – тренировка ХК «Медведи»

23:00-00:00 – тренировка ХК «Родина»

00:15-01:15 – тренировка ХК «Сталь»

 

2 марта, четверг

6:30-7:30 - тренировка ХК «Евро-Керамика»

7:30-8:30 – технический перерыв

8:45-10:00 – секция хоккея НП-1/1, НП-1/2 (Пузанов, Пошелюк)

10:15-11:15 – секция фигурного катания ТГ-1/1, ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)

11:30-12:30 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов, Виолентий)

12:45-13:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

14:00-14:45 – секция фигурного катания НП-2 (Хрипкова)

14:45-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1, ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)

15:45-17:00 – секция хоккея +вратари (Пошелюк)

17:15-18:30 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий)

18:45-20:00 – секция фигурного катания ТГ-1/2, НП-3 (Хрипкова, Робина)

Фестиваль Н.Х.Л.

20:15-21:30 – «Псков» — «Плесков»

21:45-22:45 – тренировка ХК «АвтоФаворит»

23:00-00:00 – тренировка ХК «Ганза»

00:15-01:15 – тренировка ХК «Гвардия»

 

3 марта, пятница

6:30-7:30 – тренировка ХК «Барсы»

7:30-8:30 – технический перерыв

8:45-10:00 – секция фигурного катания ТГ-1, ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)

10:15-11:15 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов, Виолентий)

11:30-12:45 – секция фигурного катания СОГ-1, СОГ-2 (Цветкова, Робина)

13:00 – 18:45 - турнир по хоккею «Весна-2017» среди детей 2004 года рождения

19:00-20:00 – секция хоккея СОГ-4 (Базилевских )

20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»

21:30-22:30 – тренировка ХК «Порхов»

22:45-23:45 – тренировка ХК «Метеор-Пыталово»

00:00-01:00 — тренировка ХК «Звезда»

 

4 марта, суббота

7:00-8:00 – тренировка ХК «Дружина»

8:15-9:15 – секция хоккея НП-1,СОГ-1 (Пузанов,  Автомов)

9:30-15:30 - турнир по хоккею «Весна-2017» среди детей 2004 года рождения

15:45-16:45 – секция хоккея СОГ-3, СОГ-4 (Ваганов, Базилевских)

17:00-18:00 – массовое катание

18:15-19:15 – массовое катание

Чемпионат области по хоккею

19:30-20:30 – «Луки Спорт» — «АвтоФаворит»

20:45-21:45 – «Барсы-2» — «Невель»

22:00-23:30 – массовое катание (ночная дискотека 1 час 30 минут по цене часа)

 

5 марта, воскресенье

7:00-8:00 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

8:15-9:45 – секция фигурного катания ТГ1/1 (Хрипкова)

10:00-11:30 – секция фигурного катания НП-3, НП-1 (Робина, Цветкова)

11:45-13:00 – секция фигурного катания ТГ-2, ТГ-1 (Хрипкова, Цветкова)

13:15-14:45 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов)

14:45-16:15 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий)

16:30-17:30 – массовое катание

17:45-18:45 – массовое катание

Чемпионат области по хоккею

19:00-20:00 – «Ганза» — «Бежаницы»

20:15-21:15 – «Гвардия» — «Штурм»

Фестиваль Н.Х.Л.

21:30- 22:45 – «Родина» — «Легион»

23:00-00:00 — тренировка ХК «АвтоФаворит»

00:15-01:15 – тренировка ХК «Сталь».

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