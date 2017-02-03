Расписание занятости ледовой арены Пскова до 5 марта
Опубликовано расписание занятости ледовой арены Пскова с 27 февраля по 5 марта. Информация размещена на сайте Ледового дворца.
27 февраля, понедельник
6:00-7:00 – тренировка ХК «Дружина»/ХК «Штурм»
7:15-8:15 – тренировка ХК «Евро-Керамика»
8:30-9:30 – секция фигурного катания ТГ-1/1, ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)
9:45-11:15 – секция фигурного катания СОГ-2, СОГ-1 (Робина, Цветкова). Первенство области по хоккею «Золотая шайба» среди спортсменов 2002 года рождения
11:15-12:15 – «Рубеж» Печоры – Красный город
12:30-13:30 — Новоржев — Себеж
13:45-14:30 – секция фигурного катания НП-2, НП-1 (Хрипкова, Цветкова)
14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1/2, ТГ-1 (Хрипкова, Цветкова)
15:15-16:15 – секция фигурного катания ТГ-2 (Хрипкова)
Первенство области по хоккею «Золотая шайба среди спортсменов 2002 года рождения
16:30-17:30 –Новоржев — Экспресс
17:30-18:30 – «Торнадо» Псков – Красный город
18:45:20:00 – секция хоккея СОГ-4, СОГ-3 (Базилевских, Ваганов)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Ветераны»
21:30-22:30 — тренировка ХК «Звезда»
22:45-23:45 – тренировка ХК «Штурм»
00:00-01:00 – тренировка ХК «Гвардия»
28 февраля, вторник
6:30-7:30 – тренировка ХК «Барсы»
7:30-8:30 – технический перерыв
8:45-9:45 – секция хоккея НП1/1, НП1/2 (Пузанов, Пошелюк)
10:00-11:00 – секция фигурного катания ТГ-1/1, ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)
Первенство области по хоккею «Золотая шайба» среди спортсменов 2002 года рождения
11:00-12:00 – Себеж — Экспресс
12:15-13:15 – «Торнадо» Псков — Печоры
13:30-14:30 – игра за 3 место
14:45-15:45 – игра за 1 место
16:00-17:00 – секция хоккея НП-3+вратарь, СОГ-3 (Пошелюк, Ваганов)
17:15-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий)
19:00-20:00 – секция фигурного катания ТГ1/2, НП-3 (Хрипкова, Робина)
20:15-21:15 — тренировка ХК «Легион»
Фестиваль Н.Х.Л.
21:30-22:45 – «Гвардия» - «Медведи»/»Сталь»
23:00-00:00 – тренировка ХК «Псков»
1 марта, среда
6:30-7:30 – тренировка ХК «ВДВ-Купол»
7:45-8:45 – технический перерыв
9:00-10:00 – секция хоккея НП-1/1, НП-1/2 (Пузанов, Пошелюк)
10:15-11:00 – секция фигурного катания ТГ-1/1, ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)
11:00-12:15 – секция фигурного катания СОГ-2 (Робина)
12:30-13:30 – аренда льда
13:45-14:30 – секция фигурного катания НП-2 (Хрипкова)
14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-2, ТГ-1 (Хрипкова, Цветкова)
15:45-16:45 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов)
17:00-18:30 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий)
18:45-20:15 – секция хоккея НП-3, ТГ-3 (Пошелюк, Автомов)
20:30-21:30 – тренировка ХК «Барсы»
21:45-22:45 – тренировка ХК «Медведи»
23:00-00:00 – тренировка ХК «Родина»
00:15-01:15 – тренировка ХК «Сталь»
2 марта, четверг
6:30-7:30 - тренировка ХК «Евро-Керамика»
7:30-8:30 – технический перерыв
8:45-10:00 – секция хоккея НП-1/1, НП-1/2 (Пузанов, Пошелюк)
10:15-11:15 – секция фигурного катания ТГ-1/1, ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)
11:30-12:30 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов, Виолентий)
12:45-13:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
14:00-14:45 – секция фигурного катания НП-2 (Хрипкова)
14:45-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1, ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)
15:45-17:00 – секция хоккея +вратари (Пошелюк)
17:15-18:30 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий)
18:45-20:00 – секция фигурного катания ТГ-1/2, НП-3 (Хрипкова, Робина)
Фестиваль Н.Х.Л.
20:15-21:30 – «Псков» — «Плесков»
21:45-22:45 – тренировка ХК «АвтоФаворит»
23:00-00:00 – тренировка ХК «Ганза»
00:15-01:15 – тренировка ХК «Гвардия»
3 марта, пятница
6:30-7:30 – тренировка ХК «Барсы»
7:30-8:30 – технический перерыв
8:45-10:00 – секция фигурного катания ТГ-1, ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)
10:15-11:15 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов, Виолентий)
11:30-12:45 – секция фигурного катания СОГ-1, СОГ-2 (Цветкова, Робина)
13:00 – 18:45 - турнир по хоккею «Весна-2017» среди детей 2004 года рождения
19:00-20:00 – секция хоккея СОГ-4 (Базилевских )
20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»
21:30-22:30 – тренировка ХК «Порхов»
22:45-23:45 – тренировка ХК «Метеор-Пыталово»
00:00-01:00 — тренировка ХК «Звезда»
4 марта, суббота
7:00-8:00 – тренировка ХК «Дружина»
8:15-9:15 – секция хоккея НП-1,СОГ-1 (Пузанов, Автомов)
9:30-15:30 - турнир по хоккею «Весна-2017» среди детей 2004 года рождения
15:45-16:45 – секция хоккея СОГ-3, СОГ-4 (Ваганов, Базилевских)
17:00-18:00 – массовое катание
18:15-19:15 – массовое катание
Чемпионат области по хоккею
19:30-20:30 – «Луки Спорт» — «АвтоФаворит»
20:45-21:45 – «Барсы-2» — «Невель»
22:00-23:30 – массовое катание (ночная дискотека 1 час 30 минут по цене часа)
5 марта, воскресенье
7:00-8:00 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
8:15-9:45 – секция фигурного катания ТГ1/1 (Хрипкова)
10:00-11:30 – секция фигурного катания НП-3, НП-1 (Робина, Цветкова)
11:45-13:00 – секция фигурного катания ТГ-2, ТГ-1 (Хрипкова, Цветкова)
13:15-14:45 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов)
14:45-16:15 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий)
16:30-17:30 – массовое катание
17:45-18:45 – массовое катание
Чемпионат области по хоккею
19:00-20:00 – «Ганза» — «Бежаницы»
20:15-21:15 – «Гвардия» — «Штурм»
Фестиваль Н.Х.Л.
21:30- 22:45 – «Родина» — «Легион»
23:00-00:00 — тренировка ХК «АвтоФаворит»
00:15-01:15 – тренировка ХК «Сталь».