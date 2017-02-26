Псковская область вошла в 20-ку регионов с самыми открытыми операторами капремонта

12:14, 26 февраля 2017, ПАИ

Псковская область оказалась на 16-ом месте в рейтинге информационной открытости региональных операторов капитального ремонта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Национальном центре «ЖКХ Контроль».

Пьедестал почета заняли представители Московской, Владимирской и Нижегородской областей. Самыми замкнутыми и неразговорчивыми названы операторы Севастополя, Камчатки и Крыма.

«Думаю, что составителям рейтингов вполне можно доверять, - сказал руководитель Псковского регионального центра «ЖКХ Контроль» Семен Никонов. - Они черпают сведения из местных сайтов и прекрасно видят, как территории следуют приказам Минстроя, как реализуются планы капремонта, как налажен ликбез граждан. Даже по рубрике «Часто задаваемые вопросы» можно судить о работе с населением. Сайты служат своеобразными зеркалами капремонта. Они высвечивают даже квалификацию подрядчиков».

В целях получения более объективной информации по оценкам работы за 2016 год впервые были привлечены эксперты Ассоциации региональных операторов капитального ремонта. Дополнительная информация также поступает и с «горячих линий» общественного контроля в сфере ЖКХ.

Добавим, приемная «ЖКХ Контроль» в Пскове расположена по адресу: улице Ленина, 7. Телефон «горячей линии» +7 (953)2356767.