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Культура

Сегодня псковичи услышат песни, полные страсти цыганской музыки

26 февраля в 17:00 в БКЗ Псковской областной филармонии состоится концерт Александра Марцинкевича и его шоу-группы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в филармонии.

Александр Марцинкевич гастролирует со своим ансамблем по России, странам СНГ, Европе и США. «Поклонники отзываются на искренность их песен, полных неподдельной страсти цыганской народной музыки», - говорится в анонсе.

Сегодня для псковичей А. Марцинкевич споет свои лучшие песни, а также представит новые композиции.

Цена билета на концерт – от 700 до 1400 рублей.

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