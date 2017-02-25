Сегодня псковичи услышат песни, полные страсти цыганской музыки

13:02, 26 февраля 2017, ПАИ

26 февраля в 17:00 в БКЗ Псковской областной филармонии состоится концерт Александра Марцинкевича и его шоу-группы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в филармонии.

Александр Марцинкевич гастролирует со своим ансамблем по России, странам СНГ, Европе и США. «Поклонники отзываются на искренность их песен, полных неподдельной страсти цыганской народной музыки», - говорится в анонсе.

Сегодня для псковичей А. Марцинкевич споет свои лучшие песни, а также представит новые композиции.

Цена билета на концерт – от 700 до 1400 рублей.