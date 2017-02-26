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Культура

Спектакль «Безумный день, или женитьба Фигаро» покажут псковичам 26 февраля

26 февраля в 18:00 в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина состоится показ спектакля «Безумный день, или женитьба Фигаро», созданного по пьесе Пьера де Бомарше. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в театре.

Фото с drampush.ru

«Коллизия пьесы проста. Граф Альмавива, великий коррехидор Андалусии, чьи чувства к собственной супруге давно охладели, воспылал страстью к невесте своего камердинера Фигаро. Единственный путь для удовлетворения своей страсти видится ему в возможности воспользоваться правом первой ночи. Это средневековое право сеньора, позволявшее ему провести с невестой своего крестьянина первую брачную ночь, во времена Бомарше и Людовика XVI казалось чем-то из ряда вон выходящим, что придает основному конфликту еще большую остроту. Фигаро и его невеста Сюзанна, прознав про намерения графа, решают помешать патрону воплотить их в жизнь, а заодно и проучить его», - говорится в анонсе.

Фото с drampush.ru

Премьера спектакля Олега Молитвина с большим успехом прошла 15 и 16 октября 2015 года. «В спектакле много самостоятельных актёрских работ, находок, придумок, которые привносились и сочинялись на репетициях. Потом мы что-то отстраняли, что-то добавляли, то есть процесс был творческий, двухсторонний, совместный. Мне интересно работать с псковской труппой, нам вместе работается продуктивно», подчеркнул режиссер.

Продолжительность -  2 часа 45 минут с двумя антрактами. Для зрителей 16+.    

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