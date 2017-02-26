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Общество

Профилактический рейд провели пожарные в Стругах Красных

26 февраля в поселке Струги Красные сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области провели профилактический рейд по пожарной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с 60.mchs.gov.ru

В ходе рейда специалисты провели мероприятия по соблюдению требований правил пожарной безопасности при эксплуатации печного и электрического отопления, распространили листовки и агитационные материалы на противопожарную тематику.

Фото с 60.mchs.gov.ru

Всего состоялись шесть бесед, был проинструктированы 25 граждан.

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