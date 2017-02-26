Профилактический рейд провели пожарные в Стругах Красных

12:41, 26 февраля 2017, ПАИ

26 февраля в поселке Струги Красные сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области провели профилактический рейд по пожарной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе рейда специалисты провели мероприятия по соблюдению требований правил пожарной безопасности при эксплуатации печного и электрического отопления, распространили листовки и агитационные материалы на противопожарную тематику.

Всего состоялись шесть бесед, был проинструктированы 25 граждан.