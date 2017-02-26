Южный ветер, мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 27 февраля

17:40, 26 февраля 2017, ПАИ

27 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области составит -2…+3 градуса.

Атмосферное давление будет ниже нормы.