Южный ветер, мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 27 февраля
27 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Ветер будет дуть южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области составит -2…+3 градуса.
Атмосферное давление будет ниже нормы.