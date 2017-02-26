0
15:32
Спектакль «Безумный день, или женитьба Фигаро» покажут псковичам 26 февраля
11:41
Псковский драмтеатр имени А. С. Пушкина приглашает горожан на поэтический вечер
15:28
Репетиции спектакля «Позвольте вам выйти вон!» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:33
Уникальный храм в Мелетово и еще 9 объектов культурного наследия Псковской области получат финансирование в 2017 году
12:38
Григорий Турчин о «Народном признании»: Я бы дал награду каждому номинанту
12:20
Эксперт конкурса «Золотая маска» упрекнула псковскую публику в «твердокаменности»
21:52
В Пскове открылась выставка, посвящённая знаменитому коллекционеру Плюшкину
Еще новости
Культура

В Татарстане откроют выставку «Дорогами Пушкина» из фондов музея-заповедника «Михайловское»

1 марта в Елабужском государственном музее-заповеднике (Республика Татарстан) торжественно откроется для посетителей выставка «Дорогами Пушкина» из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева.

Экспозиция, посвящённая Пушкину-путешественнику в частности и путешествиям в конце XVIII — начале ХХ столетия в целом, включает в себя почти 70 предметов изобразительного искусства разных лет и более 70 предметов быта и уникальных образцов декоративно-прикладного искусства пушкинского и постпушкинского времени.

На фото: один из экспонатов выставки — аптечка дорожная в футляре. Из фондов Пушкинского заповедника.

«Тема дороги, а по сути — человеческой жизни, судьбы всегда волновала поэта. Чтобы убедиться в этом, достаточно перечесть хотя бы его «Дорожные жалобы», «Зимнюю дорогу», «Станционного смотрителя», «Путешествие в Арзрум», «Отрывки из Путешествия Онегина», - обратила внимание пресс-атташе Пушкинского заповедника.

Музейщики «Михайловского» также считают дорожную тему весьма благодарной, даже выигрышной для рассказа о Пушкине и его времени. Не случайно, отметила Лидия Токарева, выставка «Дорогами Пушкина» пользовалась таким вниманием у посетителей Государственного музея-заповедника имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве в Ставрополе, где её экспонировали осенью 2015 года, и в подмосковном музее-усадьбе «Лопасня-Зачатьевское» в 2016 году.

До этого разные варианты «дорожных экспозиций» Пушкинский заповедник показывал в Опочке (выставка «Подорожная 1824», 2014) и в Эстонском музее дорог (Eesti Maanteemuuseum) на старинной дороге Тарту — Вастселийна — Псков (выставка «Старые дороги Псковщины», 2015).

В Елабужском музее-заповеднике выставка «Дорогами Пушкина» из фондов музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» будет работать до 2 апреля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Спектакль «Безумный день, или женитьба Фигаро» покажут псковичам 26 февраля
26 февраля 2017
Спектакль «Безумный день, или женитьба Фигаро» покажут псковичам 26 февраля
Псковский драмтеатр имени А. С. Пушкина приглашает горожан на поэтический вечер
25 февраля 2017
Псковский драмтеатр имени А. С. Пушкина приглашает горожан на поэтический вечер 2
Репетиции спектакля «Позвольте вам выйти вон!» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22 февраля 2017
Репетиции спектакля «Позвольте вам выйти вон!» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Уникальный храм в Мелетово и еще 9 объектов культурного наследия Псковской области получат финансирование в 2017 году
22 февраля 2017
Уникальный храм в Мелетово и еще 9 объектов культурного наследия Псковской области получат финансирование в 2017 году 5
Григорий Турчин о «Народном признании»: Я бы дал награду каждому номинанту
20 февраля 2017
Григорий Турчин о «Народном признании»: Я бы дал награду каждому номинанту
Эксперт конкурса «Золотая маска» упрекнула псковскую публику в «твердокаменности»
20 февраля 2017
Эксперт конкурса «Золотая маска» упрекнула псковскую публику в «твердокаменности» 25
В Пскове открылась выставка, посвящённая знаменитому коллекционеру Плюшкину
17 февраля 2017
В Пскове открылась выставка, посвящённая знаменитому коллекционеру Плюшкину 4
Арина Павлова представляет Псковскую область на международном вокальном конкурсе «Ты супер!»
17 февраля 2017
Арина Павлова представляет Псковскую область на международном вокальном конкурсе «Ты супер!» 1

Идет загрузка...