В Татарстане откроют выставку «Дорогами Пушкина» из фондов музея-заповедника «Михайловское»

13:25, 26 февраля 2017, ПАИ

1 марта в Елабужском государственном музее-заповеднике (Республика Татарстан) торжественно откроется для посетителей выставка «Дорогами Пушкина» из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева.

Экспозиция, посвящённая Пушкину-путешественнику в частности и путешествиям в конце XVIII — начале ХХ столетия в целом, включает в себя почти 70 предметов изобразительного искусства разных лет и более 70 предметов быта и уникальных образцов декоративно-прикладного искусства пушкинского и постпушкинского времени.

«Тема дороги, а по сути — человеческой жизни, судьбы всегда волновала поэта. Чтобы убедиться в этом, достаточно перечесть хотя бы его «Дорожные жалобы», «Зимнюю дорогу», «Станционного смотрителя», «Путешествие в Арзрум», «Отрывки из Путешествия Онегина», - обратила внимание пресс-атташе Пушкинского заповедника.

Музейщики «Михайловского» также считают дорожную тему весьма благодарной, даже выигрышной для рассказа о Пушкине и его времени. Не случайно, отметила Лидия Токарева, выставка «Дорогами Пушкина» пользовалась таким вниманием у посетителей Государственного музея-заповедника имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве в Ставрополе, где её экспонировали осенью 2015 года, и в подмосковном музее-усадьбе «Лопасня-Зачатьевское» в 2016 году.

До этого разные варианты «дорожных экспозиций» Пушкинский заповедник показывал в Опочке (выставка «Подорожная 1824», 2014) и в Эстонском музее дорог (Eesti Maanteemuuseum) на старинной дороге Тарту — Вастселийна — Псков (выставка «Старые дороги Псковщины», 2015).

В Елабужском музее-заповеднике выставка «Дорогами Пушкина» из фондов музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» будет работать до 2 апреля.