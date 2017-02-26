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Общество

Псков занял 79-ое место из 100 в рейтинге городов по стоимости жилой недвижимости

Псков занял 79-ое место из 100 в рейтинге городов России по стоимости жилой недвижимости. Об этом сообщает Domofond.ru.

Согласно результатам исследования, средняя стоимость квадратного метра в Пскове по итогам января 2017 года составила 39 тыс. 958 рублей. Соседний Великий Новгород расположился на 62-ом месте (44 тыс. 55 рублей).

Самая высокая стоимость квадратного метра отмечена в Москве, в среднем 202,6 тыс. рублей. Это почти вдвое больше, чем у ближайших соперников по рейтингу.

Вторую позицию заняли Химки. В этом подмосковном городе квадратный метр в среднем стоит 112,3 тыс. рублей. На третьем месте оказался Санкт-Петербург, где средняя стоимость квадратного метра жилья - 110,1 тыс. рублей.

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