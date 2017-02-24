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Прокуратура настаивает на наказании жителя Палкинского района, оскорбившего пристава в суде

Прокуратура Палкинского района проверила административную практику отдела судебных приставов Печорского и Палкинского районов и выявила признаки преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в надзорном органе.

Так, без должного реагирования со стороны службы судебных приставов остался факт оскорбления 7 декабря 2016 года местным жителем в присутствии посторонних лиц в здании Палкинского районного суда пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

«Несмотря на то, что в адрес должностного лица, находившегося в форменном обмундировании при исполнении должностных обязанностей, публично были высказаны нецензурные, явно противоречащие общепринятым нормам поведения, оскорбительные, грубо унижающие человеческое достоинство слова, судебный пристав ограничился составлением протокола об административном правонарушении по части 2 статьи 17.3 КоАП РФ (неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила), не приняв при этом мер к инициированию уголовно-процессуальной проверки», - пояснили в прокуратуре.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении посетителя суда по признакам преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года.

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