Печерянин заплатит штраф за мак, собранный в заброшенной деревне

14:43, 26 февраля 2017, ПАИ

41-летний житель города Печоры заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта растений и их частей, содержащих наркотические средства в значительном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Палкинского района.

Приговором Палкинского районного суда от 15 февраля мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта растений и их частей, содержащих наркотические средства в значительном размере). Приговор суда пока не вступил в законную силу.

В суде установлено, что 23 августа 2016 года обвиняемый в одной из заброшенных деревень Палкинского района нашел дикорастущие растения мака, которые являются наркотическим средством. Он собрал их для личного потребления и хранил при себе до задержания.