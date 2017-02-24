Госдума проведет круглый стол по российско-американским отношениям
28 февраля комитет Госдумы по международным делам проведет круглый стол на тему «Российско-американские отношения: реалии и перспективы». Об этом сообщил глава комитета Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.
«Участие в обсуждении примут замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, представители ведущих НИИ РАН, эксперты и политологи», — заявил Л. Слуцкий.
Он отметил, что в рамках круглого стола планируется детально проанализировать состояние и перспективы российско-американского взаимодействия.
«Убежден, что в сегодняшней геополитической обстановке, в условиях всплеска международного терроризма две ведущие мировые державы — Россия и США — должны вести конструктивный, прагматичный и равноправный диалог по всем ключевым вопросам международной повестки дня и на всех уровнях, - сказал глава комитета ГД. - Со своей стороны, мы рассчитываем, что удастся перезапустить механизм межпарламентского двустороннего сотрудничества».