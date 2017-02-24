Российский скелетонист завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира

14:20, 26 февраля 2017, ПАИ

Российский скелетонист Никита Трегубов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по бобслею и скелетону, который завершается сегодня, 26 февраля, в Германии. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам четырех попыток российский спортсмен показал результат 3 минуты 24,02 секунды, финишировав в своей лучшей попытке со временем 50,41 секунды.

Победителем стал латвиец Мартинс Дукурс с результатом 3 минуты 23,48 секунды, второе место занял немец Аксель Юнг (отставание - 0,37 секунды). Александр Третьяков стал четвертым, отстав от победителя на 0,73 секунды, а Павел Куликов занял 14-е место (+4,33).

Кроме того, российская саночница Татьяна Иванова оказалась третьей в общем зачете Кубка мира. Это стало известно по итогам заключительного этапа соревнований в немецком Альтенберге, где она заняла четвертое место.

Победу в Кубке мира сезона-2016/17 одержала олимпийская чемпионка 2014 года из Германии Натали Гайзенбергер, на второй позиции - ее соотечественница Татьяна Хюфнер, двукратная чемпионка мира 2017 года.