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Спорт

Российский скелетонист завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира

Российский скелетонист Никита Трегубов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по бобслею и скелетону, который завершается сегодня, 26 февраля, в Германии. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам четырех попыток российский спортсмен показал результат 3 минуты 24,02 секунды, финишировав в своей лучшей попытке со временем 50,41 секунды.

Победителем стал латвиец Мартинс Дукурс с результатом 3 минуты 23,48 секунды, второе место занял немец Аксель Юнг (отставание - 0,37 секунды). Александр Третьяков стал четвертым, отстав от победителя на 0,73 секунды, а Павел Куликов занял 14-е место (+4,33).

Кроме того, российская саночница Татьяна Иванова оказалась третьей в общем зачете Кубка мира. Это стало известно по итогам заключительного этапа соревнований в немецком Альтенберге, где она заняла четвертое место.

Победу в Кубке мира сезона-2016/17 одержала олимпийская чемпионка 2014 года из Германии Натали Гайзенбергер, на второй позиции - ее соотечественница Татьяна Хюфнер, двукратная чемпионка мира 2017 года.

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