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В Пскове мужчина совершил разбойное нападение на магазин

В Пскове сотрудники и военнослужащие Росгвардии задержали подозреваемого в разбойном нападении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по региону.
 
Дежурному пульта централизованной охраны поступило сообщение о том, что в одном из магазинов на улице Западной неизвестный мужчина под угрозой ножа похитил из кассы деньги и скрылся.
 
На место сразу прибыл наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Совместно с военнослужащими специальной моторизованной воинской части Росгвардии, находившимися поблизости на маршруте патрулирования, наряд организовал поисковые мероприятия и задержал подозреваемого.
 
47-летний мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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