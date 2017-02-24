В Пскове мужчина совершил разбойное нападение на магазин
В Пскове сотрудники и военнослужащие Росгвардии задержали подозреваемого в разбойном нападении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по региону.
Дежурному пульта централизованной охраны поступило сообщение о том, что в одном из магазинов на улице Западной неизвестный мужчина под угрозой ножа похитил из кассы деньги и скрылся.
На место сразу прибыл наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Совместно с военнослужащими специальной моторизованной воинской части Росгвардии, находившимися поблизости на маршруте патрулирования, наряд организовал поисковые мероприятия и задержал подозреваемого.
47-летний мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.