УМВД: Праздничные гуляния в Пскове проходят без грубых нарушений общественного порядка

15:01, 26 февраля 2017, ПАИ

В Пскове массовые мероприятия, посвященные празднованию Масленицы, проходят без грубых нарушений общественного порядка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Для обеспечения безопасности псковичей в местах проведения праздничных гуляний задействованы около 100 сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и членов добровольных народных дружин.

Особое внимание стражей порядка направлено сегодня на пресечение правонарушений, связанных с употреблением и продажей алкогольной продукции.