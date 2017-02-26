УМВД: Праздничные гуляния в Пскове проходят без грубых нарушений общественного порядка
В Пскове массовые мероприятия, посвященные празднованию Масленицы, проходят без грубых нарушений общественного порядка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Для обеспечения безопасности псковичей в местах проведения праздничных гуляний задействованы около 100 сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и членов добровольных народных дружин.
Особое внимание стражей порядка направлено сегодня на пресечение правонарушений, связанных с употреблением и продажей алкогольной продукции.