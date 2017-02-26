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Общество

УМВД: Праздничные гуляния в Пскове проходят без грубых нарушений общественного порядка

В Пскове массовые мероприятия, посвященные празднованию Масленицы, проходят без грубых нарушений общественного порядка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Фото пресс-службы ведомства

Для обеспечения безопасности псковичей в местах проведения праздничных гуляний задействованы около 100 сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и членов добровольных народных дружин.

Фото пресс-службы ведомства

Особое внимание стражей порядка направлено сегодня на пресечение правонарушений, связанных с употреблением и продажей алкогольной продукции.

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