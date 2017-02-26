Глава Пскова принял участие в благотворительном блинном марафоне

15:51, 26 февраля 2017, ПАИ

26 февраля во время Масленицы глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Игорь Калашников приняли участие в благотворительном блинном марафоне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

И. Цецерский первым испек блин на благотворительной акции, признавшись, что в последний раз тренировался три недели назад. В программе была выпечка блинов с сыром, творогом, ветчиной и так далее. Глава города выбрал для наполнителя товары псковских производителей, со сметаной и медом.

Затем И. Калашников последовал его примеру. В общей сложности два блина от руководителей города были проданы за 5 тысяч рублей. Вырученные от продажи блинов деньги будут переданы Опочецкому интернату в рамках реализации проекта «Дети всей земли» по программе «Защита имущественных и жилищных прав детей - сирот Псковской области».

Иван Цецерский отметил, что очень важно поддерживать детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, в блинном благотворительном марафоне приняли участие руководитель отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Андрей Сукманов, директор муниципального предприятия «Северо-западный центр социологии и маркетинга» Валерий Тюменцев.