Российский биатлонист Малиновский победил на чемпионате мира, который перенесли из Острова в Осрблье

16:25, 26 февраля 2017, ПАИ

Российский биатлонист Игорь Малиновский победил в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате мира среди юниоров в словацком Осрблье. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Игорь Малиновский, ранее победивший в спринте, допустил четыре промаха, победив с результатом 32 минуты 39,8 секунды. Второе место занял норвежец Синдре Петтерсен (+13 секунд; 5 промахов), третье – белорус Антон Смольский (+27,4; 5).

Россиянин Кирилл Стрельцов (+35,1; 5) стал 4-м, Никита Поршнев (+1.16,2; 4) – 7-м, Никита Лобастов (+1.27,1; 3) – 8-м.

Турнир изначально должен был пройти в городе Острове Псковской области, но был перенесен с территории России по взаимному решению Международного союза биатлонистов и Союза биатлонистов России, который 22 декабря сам предложил отменить все международные старты в РФ в нынешнем сезоне.